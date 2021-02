Hace ocho días dejé mi receta en la farmacia del Ebáis de San Miguel, en Escazú centro, administrado por Coopesana. Me dijeron que las medicinas estarían en tres días. Fui a retirarlas y no habían llegado, me pidieron que regresara al día siguiente, lo cual hice, pero aunque las tenían, no las habían desempacado. Me indicaron que pasara por la tarde. Como no pude, fui al día siguiente y, para mi sorpresa, adujeron que no han llegado aún.