Por este medio deseo hacer pública mi petición al Camposanto La Piedad, en donde reposan las cenizas de mi madre. No he podido pagar mis cuotas, como solía hacerlo, por motivos personales. Pido encarecidamente que, si son tan amables, no saquen la urna de su columbario por el atraso. Cuando mi situación financiera mejore, apelando para ello a Coopeande, pagaré las cuotas pendientes.