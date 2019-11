Tengo un hermano con un síndrome limítrofe de la personalidad, clínicamente comprobado. Fue víctima de maltratos durante la escuela y colegio por su condición, pero, en la medida de sus posibilidades, ganó su bachillerato y ha sido muy difícil que encuentre trabajo. En este medio, vimos un anuncio de feria de empleo de Walmart para personas con discapacidad, pero cuál fue mi sorpresa que cuando él se presentó, la persona encargada le hizo saber que su discapacidad no calificaba para el trabajo. Fue una experiencia bastante indignante. Pregunto con todo respeto: ¿por qué no hacen una lista de las discapacidades que aceptan y las que no? El muchacho se sintió mal, excluido. Fue con la mejor voluntad de trabajar y la empresa le cerró las puertas.