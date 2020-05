Envié dos correos electrónicos a 800energia@cnfl.go.cr y no he tenido respuesta. Dado que nos urge un trámite para obtener la aprobación de planos por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, me presenté a la sucursal en San José y está cerrada en lo referente a la atención al público, debido a la crisis de la covid-19.