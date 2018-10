El 7 de marzo del 2011, el Banco Nacional me ofreció una hipoteca abierta para agilizar los trámites de un crédito rotativo por ¢270 millones. Para eso di en garantía tres propiedades valuadas por el Banco en ¢476.197.745. El Banco me hizo un solo desembolso por ¢180 millones para pagar dos deudas, y cuando pedí otro para capital de trabajo me pidió estados y proyecciones que he venido presentando y no he recibido un colón más.