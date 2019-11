Mi esposo y yo fuimos a almorzar a Subway de Santa Cruz, Guanacaste, y sufrimos un inconveniente. Busqué en Internet un sitio para quejarme y no lo encontré, por lo que envié mi comentario a través de la página de empleo de la empresa y en el correo donde me había afiliado para obtener puntos. Me llamaron para hacerme una encuesta y me comentaron que mi caso “es aislado”.