Cartas a la columna: Sin trabajo en vísperas de Navidad

Despidieron a los empleados de Alunasa. Familia enteras de Esparza se quedaron sin trabajo en estos momentos críticos de pandemia y en vísperas de Navidad. El presidente de la República, ausente; el ministro de Trabajo, ausente; la diputada Franggi Nicolás, en una curul familiar ad eternum, ausente también.

Una vez más Puntarenas es olvidada por toda la clase política mientras suceden estos hechos vergonzosos.

Steven Villarreal Kayen, Esparza

Decisión equivocada

La diputada Zoila Rosa Volio Pacheco cerró la comisión legislativa creada para investigar la penetración del narcotráfico en las instituciones aduciendo que no era necesario, pues se trataba de un show político. Historia que comenzó a escribirse años atrás, con Vesco, Caro Quintero y la famosa libreta con nombres y números telefónicos que misteriosamente desapareció y que culminó con la expulsión de Vesco.

Lo anterior, a pesar de que el presidente de la República consideró de suma importancia la investigación. Qué dirá la diputada ahora que se conoce de aparentes nuevos vínculos del narcotráfico con entidades del Estado. ¿Sigue siendo un show político? ¿Será necesario que se investigue?

Rodolfo Alfaro Murillo, Heredia

Error en factura

Adquirí un paquete de Internet más televisión, de los ofrecidos por Cabletica. Me dieron un precio en el momento de contratarlo, pero en el primer mes me están cobrando ¢42.000, casi ¢10.000 más de lo pactado.

Hice un reclamo ante la operadora el 5 de octubre y, a pesar de las múltiples llamadas, no solucionan nada. Me indican que se debe a un error de la persona que me vendió el servicio. He llamado unas 10 veces y sigo esperando que se pongan en contacto conmigo para ajustar la tarifa.

Uno piensa que por tratarse de una empresa privada la gestión va a ser expedita, pero fue más lenta y más precario el servicio al cliente que en una empresa pública. Debo dos recibos y no puedo pagarlos, pues el error de facturación está en el primero y en el segundo recibo me cobran pago retrasado. Qué ironía.

Alfredo Méndez Madrigal, Alajuela

Deben investigar

El Gobierno Central tuvo que desistir en el 2020 de un plan para obtener información sensible mediante la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Ahora quería hacerlo utilizando a nuestros hijos y las pruebas FARO.

Son menores de edad que se sentían amenazados si omitían algún dato; era un examen obligatorio. El gobierno se lava las manos y lo soluciona con la renuncia de la ministra y otros funcionarios.

Lo de la UPAD quedó en nada y ahora existe el peligro de que lo ocurrido con las pruebas FARO quede impune. El responsable es el presidente, quien debe estar enterado de lo que hacen sus subalternos. Para eso tiene asesores, que deben analizar lo que hacen sus ministros.

Insto a los diputados para que investiguen a fondo y también al Poder Judicial y a la defensora de los habitantes. De todos salen los impuestos para mantener las instituciones que a veces pasan inadvertidas.

Arturo Brenes Gamboa, Cartago

Revisión de taxi

Llevé el taxi de una vecina a Riteve. Después de haber pasado por todas las revisiones de las luces con un resultado satisfactorio, en el traslado se quemó la del rótulo superior, y por ese motivo no pasó la inspección.

Hace unos años uno podía volver el mismo día una vez hecha la reparación; sin embargo, ya no. La ventaja para la empresa fue que la reinspección le generó un ingreso de ¢8.780,10. A mi vecina le costó ¢300 el bombillo, el traslado al día siguiente a Riteve, el tiempo perdido de trabajo y el combustible.

Desafortunadamente, en estos momentos cuando la economía de los taxistas resulta gravemente lesionada por múltiples factores, de los cuales se ha hablado mucho, las arcas de los más poderosos siguen llenándose. Sería conveniente que se valoren algunas concesiones al transporte público, como lo comentado.

Jorge Eduardo Sánchez Castro, San José

Real injusticia

Vergüenza e indignación me provocó el titular de La Nación del lunes 15 de noviembre. Quedará estampado por siempre como una mancha indeleble en nuestra historia. Cómo puede ser que el Régimen No Contributivo se atreva siquiera a proponer la disminución a 128.000 adultos pensionados que ya reciben una miseria, y que si les rebajan su pensión de ¢82.000 a ¢73.700 es lo mismo que nada.

Nadie vive con ese monto; sin embargo, ellos sobreviven, no entiendo cómo. Qué indignación, empiecen por los de arriba no por los que menos tienen. Se han perdido la razón, el sentido común y la consideración.

No son números sino seres humanos con las mismas necesidades que todos y con menos opciones porque es muy posible que sufran deterioro físico. Clemencia, piedad para ellos, no los maltraten.

Jimena Ugarte Espinoza, San José