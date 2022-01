Cartas a la columna: Sin respuesta del Banco Popular

El 21 de diciembre realicé, mediante la página en internet del Banco Popular, un pago extraordinario de un préstamo personal. El comprobante indica cero colones. El dinero fue debitado de mi cuenta, pero no del saldo de la deuda.

Me puse en contacto con la entidad, y la persona que me tramitó el crédito muy amablemente remitió mi caso al funcionario Christian Rojas Varela, quien en tres semanas no me ha dado respuesta, aunque le he enviado varios mensajes por correo electrónico.

No hay compromiso ni explicación, ni un documento oficial comprometiéndose a aplicar la amortización, en congruencia con la fecha en la que efectué el pago. A estas alturas, el asunto debería estar resuelto.

Silvia Gómez Murillo, Escazú

Menos de lo ofrecido

Por el paquete todo incluido que compré al hotel Condovac no recibí ni el 50% de lo ofrecido. La comida no fue lo que esperaba y el trato del gerente solo puedo calificarlo de descortés e inapropiado para con un cliente. Traté de hablar con él y rehúso atenderme. Me humilló al llamar a seguridad para que me sacaran del lugar.

Jerry Gómez Fernández, Cartago

Policías entretenidos

Los oficiales de la Fuerza Pública que deben llevar a cabo operativos de vigilancia en cada esquina de la capital, así como los de la Policía Municipal, pasan muy entretenidos con sus teléfonos celulares.

Es lamentable caminar por las calles de San José y ver a la mayoría de los policías distraídos, posiblemente chateando o revisando las redes sociales. Insto al ministro Michael Soto a darse una vueltita de incógnito para que constate la situación y tome cartas en el asunto.

Óscar Santamaría Vásquez, Cartago

Devolución de tarjeta

Fui a depositar dinero en el cajero que está ubicado en las oficinas del Banco Popular en City Mall. Después de múltiples intentos, la máquina se quedó con la tarjeta. Cuando pedí la devolución, me informaron de que tardan entre 5 y 6 días, ya que no todo el tiempo abren el cajero. ¿Será posible tanta negligencia y tan mal servicio al cliente en el banco de los trabajadores?

Manuel H. Benavente Carvajal, Alajuela

Mal representados

Cuando escucho a un “padre de la patria” que vocifera en contra de la vacunación y la emprende contra los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aparte de rabia, siento desconsuelo. ¿Cómo llegaron a Cuesta de Moras esa clase de elementos?

Lo más lamentable es que, viendo el picadillo de partidos que impulsan para estas elecciones a cualquier hijo de vecino, es posible que en la próxima Asamblea Legislativa tengamos varios diputados de la misma calidad.

Lo dicho por don Beto Cañas, acerca de la invasión de la cancha por parte de la gradería de sol, se quedó muy corto; la invasión la hicieron La Ultra y La Doce.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Hombre valiente

Propongo, como simple ciudadano, llevar al maestro de obras, valiente y decidido a decir la verdad sobre la construcción del puente en Corredores, a la Asamblea Legislativa y aplaudirle durante un minuto.

Con un solo funcionario valiente en todas las instituciones o partidos políticos, nuestra institucionalidad se salvaría.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca