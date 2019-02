Utilizo este medio para ver si es posible que Correos de Costa Rica me responda los múltiples correos electrónicos que he enviado. Uno llama y tarda 10 o 15 minutos en línea y nadie contesta. Hace casi un mes, utilicé la plataforma digital para que me enviaran unos paquetes a mi casa, llené los datos solicitados y al finalizar el proceso me salió en la pantalla un aviso que decía que no podía procesar la transacción, pero sí me rebajaron el dinero de la cuenta.