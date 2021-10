Cartas a la columna: Sin repuestos para Mitsubishi ASX

El 23 de marzo del 2019 compré un Mitsubishi ASX nuevo en Veinsa Motors. El 27 de marzo de este año sufrí un accidente en el que golpeé el lado derecho del frente. Veinsa pidió 30 días hábiles para entregar los repuestos; sin embargo, han pasado seis meses y algunas partes siguen pendientes, y por ello el vehículo está varado en el taller. ¿A quién debo recurrir para que cumplan?

Carlos Bastos Matamoros, Santo Domingo de Heredia

Salud pública

La ética responde a mi derecho individual de protegerme del otro que rehúsa vacunarse. Están en juego mi vida y la de mi familia y burbuja. Si el Estado ofrece gratis la vacuna, producto del esfuerzo del pueblo que la financia con sus impuestos, no hay discriminación. Por tanto, no cabe razón ni religiosa ni individual para no vacunarse y poner en riesgo al resto de los ciudadanos.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Salarios iguales

Cuando solicitamos un trabajo, ofrecemos nuestros servicios; es nuestra voluntad, nuestra necesidad de hacerlo. Si un político ocupa un puesto, ¿por qué tiene que ganar excesivamente, si somos un país pequeño? No le encuentro la lógica. Deberían pagarse un salario y una pensión comunes. Son simples mortales.

Vivimos una oligarquía. Somos exprimidos, gobernados con base en préstamos debido a la inconsciencia gubernamental. Si se fijaran salarios acordes con nuestra economía, dejaríamos de solicitar créditos. No se vería la cantidad de partidos deseosos de poder, a los que hará millonarios el pueblo.

Es hora de tomar conciencia de lo que Costa Rica necesita. Los políticos actuales se sirven de la patria, cuando más bien la patria debe servirse de los funcionarios. Para eso se les paga.

William Parada Avilés, Curridabat

Día del Adulto Mayor

El 1.º de octubre se celebra el Día del Adulto Mayor para destacar su contribución a la economía y la familia y al cuidado y educación de hijos y nietos, a quienes transmiten los valores de la sociedad.

El creciente envejecimiento de la población constituye un reto para las autoridades. La cifra actual de 453.000 personas de más de 65 años puede llegar al millón dentro de 40 años, según proyecciones del INEC. ¿Cómo brindarles una pensión y atender la salud de cada uno de ellos? ¿Cómo innovar mediante programas que les ayuden a tener una vida activa y productiva? Y, en especial, ¿cómo sacarlos de la pobreza?

La respuesta es mejorando la educación del adulto mayor y su inserción en la economía. A los 65 años, todos los costarricense que cuidaron su salud pueden vivir por lo menos 15 años más; si concluyeron sus compromisos laborales, se les puede abrir un amplio panorama al tener un mejor nivel educativo. En 1984 la cuarta parte no había aprobado la educación formal, cifra que bajó en el 2010 a un 11 %. Mientras tanto, el porcentaje con estudios superiores subió del 2 al 13 %.

La UCR, las municipalidades y Ageco imparten cursos en modalidad virtual, que permiten al adulto mayor aprender, desarrollar su creatividad y estar en capacidad de participar en emprendimientos productivos.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

EDUS no sirve

En «La Nación» del 29 de setiembre se publicó un paso a paso sobre cómo registrarse en línea para utilizar el EDUS de la CCSS. Lástima la nota informativa y el tiempo que les tomó explicar al asegurado tanta tecnología, pues lo que en un principio fue muy útil ya no lo es.

¿Para qué insisten en que usemos el EDUS si no funciona? Nunca hay manera de sacar una simple cita, ni siquiera eso. Uno debe ir como siempre a las 4 a. m. a hacer fila para obtenerla, y para una persona enferma el solo hecho de ir en las madrugadas frías por un campo es peor. Que alguien se responsabilice, dejen de promocionar el EDUS o reconozcan públicamente que no sirve. Es muy triste.

Anabelle Araya García, San José

MEIC no resuelve

Cuando Corega de 40 gramos se vendía en las farmacias a ¢6.000, empecé a comprar Fixodent de 57 gramos en Walmart a ¢3.750, y así lo hice durante más de un año. De pronto, Walmart dejó de vender Fixodent y milagrosamente apareció en las farmacias a ¢7.000, es decir, el doble.

Pregunté el motivo y nadie supo decirme por qué no lo venden más. Puse la denuncia ante el MEIC, pero es igual que nada. Lo único más odioso que hay frente a un monopolio público es uno privado.

Habib Succar Guzmán, Zapote