Hace unos 15 días llevé una pantalla de 50 pulgadas a Walmart de San Sebastián a reparación, pues aún está en periodo de garantía, pero todavía no he recibido una llamada de ellos para saber el resultado. He intentado comunicarme, pero en el Departamento de Servicio al Cliente nunca contestan. No sé cuál será el destino de la pantalla.