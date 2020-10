Compré un artículo con tasa 0 a 10 meses plazo, en abril. Ese mismo día realicé un abono extraordinario, días después, otro. La primera vez solo se reflejó un pago. Llamé al BAC y me indicaron que se debió a problemas en el sistema y que quedaría resuelto el mes siguiente, pero no sucedió. Llamé varias veces y de la central me pasaban a diferentes departamentos hasta que la llamada se cortaba.