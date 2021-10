Cartas a la columna: Sin paños calientes

Después de leer la entrevista hecha a Lineth Saborío por «La Nación», me pregunto cuándo habrá candidatos y candidatas presidenciales que hablen claramente, sin paños calientes. Dijo mucho, pero nada en concreto.

Deseo ver candidatos y candidatas de pensamiento claro y pragmático, sin pelos en la lengua: apoya la ley de empleo público o no y por qué. Apoya la agenda acordada con el FMI o no y por qué. Apoya el uso del cannabis con fines medicinales o no y por qué. No quiero saber si respeta el criterio de los diputados, quiero conocer su pensamiento, sin tapujos.

Lo mismo sucede en los famosos debates televisivos. Ojalá la organización de los futuros debates se esmere en un mejor diseño de las preguntas para obligar a los aspirantes a hablar claramente sobre lo que harían de llegar al poder, sin discursitos floridos y perfumados.

Enrique Lépiz Coto, San José

Cambio en pensiones

En las próximas semanas entrarán a regir una serie de cambios en el sistema de pensiones, entre estos, la edad de retiro de los hombres pasará de 62 años a 65. Definitivamente, un impacto negativo para quienes teníamos planificada nuestra jubilación.

Por tal motivo, deberían autorizar a los afectados la entrega parcial del ROP (por ejemplo el 25 %), con el objetivo de solventar en algo los efectos de la variación en el régimen.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

Bonitas definiciones

Leí con el mayor cuidado las 50 definiciones dadas por Enrique Obregón Valverde sobre lo que es la democracia. Me gustaron y las admiro, pero ¿cuáles se practican en Costa Rica? Quizá sea tema para otro artículo de don Enrique. Mientras tanto, si «La Nación» me las publica, yo podría enviar 50 también. Por el momento, les envío una: el gran poder económico aplastando al pueblo canta sus oscuras melodías. Sonrisas y alegrías para unos pocos, dolor y llanto para muchos.

Edwin Flores Moya, Pérez Zeledón

Restricción vehicular

Considerando la reactivación económica y en general diversas necesidades de movilización de las personas, por trabajo, asuntos familiares, negocios turísticos, etc., solicito a las autoridades valorar que en lugar de las 5 a. m. la apertura comience a las 4 a. m.

Germán Guerra Vargas, San José

De la nada

Los agujeros negros nos muestran una inquietante visión de un universo que día tras día nos sorprende más, de estrellas evolucionando, planetas que podrían albergar vida y un misterioso comportamiento en el interior de ellos, en donde las cosas no pueden ser explicadas con los conocimientos que poseemos, pues allí dentro ni la física ni las matemáticas se cumplen.

Recientemente se descubrió luz detrás de estos extraños habitantes del espacio exterior. Una luz que no puede describirse, pero ahí está. Como el otro lado de las cosas o el fin de los tiempos, esa luz apareció de la nada, al final de uno de los agujeros negros con existencia propia conectados de alguna manera con nuestra vida estelar.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Donante de riñón

Leí con fruición el artículo publicado en la «Revista Dominical» titulado «Donadores de vida». A Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar. Es admirable que un padre, un hermano o una esposa se desprendan de un riñón en beneficio de un ser querido.

Yo quiero agregar un caso más: el de mi hijo mayor, diabético, hipertenso y regular dependiente de la diálisis, cuya vida fue salvada por alguien maravilloso que no tiene con él ningún lazo sanguíneo.

Fue su ahijada, una joven mujer en sus veintes, quien en un supremo acto de amor donó uno de sus riñones para salvar al padrino que ama incondicionalmente, hace dos años. No hay palabras para aquilatar ese supremo acto de amor que ella considera normal, no heroísmo, y que la hace sentir inmensamente feliz. Hace unos días dio a luz a su primogénito, un hermoso bebé que, como la mamá, goza de plena salud.

Anne-Marie Gabarain Dubois, San José

Música y libertad

Pasan los años y no desaparece el talento musical de tantos cantautores y representantes de la música afrocubana alegre e inigualable. El talento cubano trasciende fronteras. Personalidades como Celia Cruz, Omara Portuondo, Bebo Valdés y su hijo Chucho, Paquito D’Rivera y muchos más han debido o debieron salir de su tierra para vivir la libertad que los cubanos desean hace más de cinco décadas.

Ese pueblo fue despojado hasta de la alegría. Aun así, sigue persiguiendo el sueño de libertad, que podría estar cerca.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia