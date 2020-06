Por estar a miles de kilómetros y lejos de encontrarnos en esa posición, muchos pensarán que esta historia no nos compete, pues no nos afecta directamente. Sin embargo, el privilegio ya sea de ser blanco, vivir en un determinado país o bajo cierto estatus económico no debería cegarnos de la inminente realidad de que en cualquier momento debido a la influencia negativa de un líder, podríamos estar destinados a reproducir el mismo grave error.