El 27 de marzo reporté una avería en la Internet de fibra óptica y dos días después la repararon, el día siguiente volvió a dañarse y el primero de abril lo reporté nuevamente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). No he tenido respuesta. Llamé para preguntar y me han dicho varias veces que van a dar prioridad a mi caso, pero no pasan de ahí. Dejaron a mis hijos sin la posibilidad de recibir clases virtuales, sin cable y sin teléfono fijo.