Inicié el proceso de cierre de una tarjeta del banco Davivienda porque no me envían los estados de cuenta por correo, como hasta hace un mes hacían. Además, pusieron trabas para darme un comprobante de que solicitaba el bloqueo. Me entregaron una solicitud, pero no una resolución documentable. Me dicen que si quiero el estado de cuenta tengo que activar mi usuario electrónico. Me están empujando a atrasarme y no me dejan conocer información sobre mi cuenta.