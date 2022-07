Cartas a la columna: Sin información y a ciegas

Es notoria la ausencia del carismático exministro de Salud, Daniel Salas, quien fue determinante en proteger a la población contra el flagelo de la pandemia de la covid-19. Siempre nos brindó, abiertamente, la información diaria de los efectos nefastos de esa pandemia y, en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, realizaron una gran labor informativa.

Ahora, ayunos de información, hemos quedado a la deriva, sin datos, sin campañas de prevención, huérfanos a la decisión de cada uno. Quienes hemos llorado la pérdida de seres queridos, por el efecto de la covid-19, deseamos que ninguna otra familia pase por esos tristes momentos.

Es necesario que se reactive la información escrita y televisiva, con la presencia de los epidemiólogos, para que nos orienten y nos brinden sus consejos para mitigar los efectos de la covid-19.

Jesús Villalobos Yanarella

Heredia

Después de más de dos años de espera, se estrenó el proyecto vial Barreal-Castella, del fideicomiso ruta uno, que pretendía agilizar el tránsito vehicular. Ya puesto en operación, ha resultado un fiasco del que nadie ha denunciado hasta ahora. Si bien con los semáforos instalados se buscaba regular el flujo de los vehículos, el resultado ha sido todo lo contrario. En el sentido Barreal–Bomba Uno (norte-sur), a toda hora del día se genera un efecto de cola que se extiende hasta el centro comercial Torres de Heredia (carretera al Cenada). De tal manera, que también se bloquean las vías de acceso laterales, o sea, todo un efecto dominó. El MOPT debe revisar el porqué del nuevo atasco en busca de soluciones, pues fue una inversión millonaria la que se hizo.

Mario A. Villalobos Gómez

Barreal, Heredia

El presidente dice que no estamos acostumbrados a criticar a La Nación e insinúa que va a cambiarlo. La prensa es nuestra mejor fuente de información, algo clave en una democracia. De lo que no nos acostumbramos es de un presidente que carece de una agenda para los legisladores; de un presidente que toma decisiones abruptas que después tiene que estar revirtiendo; de un presidente que toma venganza en contra de quienes no están de acuerdo con sus ideas o decisiones. Quizás por su inexperiencia es más sensitivo a las críticas, pero su oficio esta bajó la observación rigurosa de los electores. Si uno quiere ese trabajo, tiene que aceptarlo y dejar de lado las acciones inmaduras, basadas en mentiras y venganzas.

Jean Redmond

San Vicente, Moravia

Concuerdo con Carlos Hidalgo Quirós, la revisión técnica vehicular debe continuar con el equipo e instalaciones de Riteve, pero, sobre todo, con el personal técnico y administrativo, el cual ha adquirido experiencia y no debe ser despedido. Se debe aprovechar el capital humano. El atraso lo provocó la Contraloría.

Marjorie González

Curridabat

Estoy de acuerdo con David Patey sobre la cablera Liberty, menos en el vocabulario soez que usó, pues no le luce a nadie. Nos quitó cerca de diez canales en la televisión análoga sin respetar el contrato que teníamos. Solo dejaron canales para niños, novelas y programas que poco interesan. Los usuarios esperamos que Liberty se ponga las pilas con los cientos de usuarios que tiene o tendremos que remar hacia otra cablera. Los problemas también son con el servicio de internet, a veces quitan la señal sin ninguna razón, afectando a quienes trabajan desde sus casas.

Yamilette Gutiérrez Cordero

Pavas, San José

