Al final, le pregunté si él se dedicaba al negocio y me indicó que no. Lo sabía por amigos sicarios y distribuidores de droga. El joven me aseguró que él no pertenecía a ese mundo para no fallarles a sus pilares, el papá y la mamá, pero reconoció que su problema es su entorno social, pues vive rodeado de miseria material y moral. Él estudia y juega fútbol para tener su mente lejos de los vicios. No todos los jóvenes tienen tanta fortaleza para no caer en el mundo de las drogas. Cuán importantes son los consejos y los buenos ejemplos de los padres.