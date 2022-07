Cartas a la columna: Sin autorización

Tengo más de dos meses de estar en llamadas, correos y mensajes con personeros de la Universidad San Marcos, ya que me matricularon, sin requisitos y sin autorización, y me generaron un pagaré de manera ilegal. He recurrido a todas las instancias de la universidad y no he obtenido respuesta por un trámite que dura ocho días hábiles. ¿Será que no hay nadie que regule este tipo de problemas y peor aún, que no de la cara?

Arturo Solano Pérez

Tibás, San José

Un país especial Copiado!

Soy una abuela de 87 años y amo a mi patria. No soy fanática para decir que Costa Rica es el mejor país del mundo, soy realista. Costa Rica es un país especial, que vive en paz, sin ejército y en democracia y, por consiguiente, con sus libertades y derechos ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años toda esta tranquilidad y paz se ha ido deteriorando, al colmo de que una parte de este pueblo (el 28,75% del padrón electoral) eligió a un presidente que está sembrando el odio en todos los niveles de nuestro país. Se notó ese ambiente durante la campaña electoral y, ahora, como presidente, en dos meses, no ha conseguido gobernar, lo único que está generando es destrucción y odio, y la venganza lo ciegan.

Por fortuna, Costa Rica es un país fuerte y con histórica trayectoria democrática y valiente. ¿Recuerdan lo que les pasó a los dictadores Tinoco? Costa Rica no es un villorrio de pobres e ignorantes pueblerinos. Volvamos a tomar la tea de Juan Santamaría en contra de los desmanes de este Chaves tico.

Melba Escalante Lobo

Carmen, San José

Altas multas Copiado!

Las altas multas de tránsito no son acordes con los salarios de un gran porcentaje de costarricenses. Eso aumenta la corrupción, contrae la actividad diaria del ciudadano y permite que otros operen fuera de la ley. Solo se deberían dejar para quienes abusen del licor o las drogas, por ser un acto de irresponsabilidad contra terceros. Es urgente una campaña sería de educación vial.

Mario Valverde Montoya

San Rafael, Montes de Oca

Licencias y el BCR Copiado!

Quiero denunciar el pésimo servicio del MOPT con el Banco de Costa Rica, en cuanto a la impresión de las licencias de conducir. El sistema, en mi caso, que vivo en Alajuela, solo da cuatro o cinco opciones de cita, en sucursales de dicha provincia. Yo trato de ingresar a la sucursal en San Ramón y no me ofrece la opción. Voy personalmente a dicho lugar y no me quieren dar información, solo puedo preguntar si estoy en la lista de citas del día correspondiente. Al insistir, me dicen que las citas en esta sucursal están bloqueadas porque ya no hay espacio hasta noviembre. ¿Les parece correcto o justo? ¿Tendré que llegar hasta la Sala IV para que no se violenten mis derechos?

Luis Vásquez Madrigal

Palmares, Alajuela

Salida de Riteve Copiado!

Son evidentes los problemas y contratiempos para poder reiniciar el servicio de revisión técnica vehicular en un plazo muy corto. Esa situación se pudo evitar, pero por falta de una buena administración llegamos a esta situación. Primero, por improvisar y segundo, por falta de sentido común. Si se ha vivido por 20 años con un proveedor que ha dado un buen servicio, ¿qué impedía prorrogar por unos meses el servicio mientras se encuentra una alternativa o es que los contratos fueron hechos para que esto no pudiera ocurrir?

Bernardino Rojas S

Liberia, Guanacaste

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.