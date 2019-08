El 30 de julio un incidente en carretera me obligó a recurrir al seguro de mi automóvil. Debido a que el Banco Nacional rompió relaciones con la aseguradora del préstamo, debí sufragar un gasto que la póliza cubría. El Banco no me informó lo sucedido con la aseguradora y no me ha dado la oportunidad de analizar otras opciones.