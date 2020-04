Como médico, me parece que la actuación del ministro ha sido excelente, así como la de los miembros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Pero tenemos un problema. Diariamente, nos cortan el servicio de agua. No sé cómo lavarme las manos sin agua, y ya recibimos la notificación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) donde nos informa de que no tendremos servicio eléctrico este miércoles. Me pregunto: ¿Son tan urgentes los trabajos como para dejar a una población sin agua y sin energía eléctrica durante una pandemia?