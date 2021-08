Cartas a la columna: Sin agua por robo de medidor

El 11 de agosto hurtaron el medidor de agua de mi casa y, según Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Alajuela, hubo alrededor de 25 víctimas más. Lo reporté a eso de las 8 a. m. y se me asignó la orden 41556040, pero no han venido a reponerlo y estoy sin agua.

La jornada para las cuadrillas es de 7 a. m. a 2 p. m. En ese lapso deben hacer cortes de servicios en mora, reconexiones y reposición de medidores. ¿Cuánto van a tardar? Me parece inconcebible que el AyA no tenga un servicio todo el día y toda la noche, como el Instituto Costarricense de Electricidad. Según me explicaron funcionarios de la oficina de Alajuela, están limitados por ley y presupuesto. Urge un cambio ya.

Mario Alberto Chaves Picado, Alajuela

Pantalla dañada

El 4 de abril del año en curso compré una pantalla RCA de 40 pulgadas y presentó un fallo al encenderla a la semana siguiente. Fui a Importadora Monge para hacer valer la garantía y solicité el remplazo, pero me dijeron que iban a enviarla al taller. Un mes después me la entregaron con otro daño, como consta en las boletas de recibo.

Acudí al MEIC en busca de una solución, y quien me atendió me manifestó que yo debía recibir la pantalla reparada. Estoy pagando por un aparato que no puedo disfrutar.

Maximiliano Alvarado Nieto, Desamparados

Atención médica

El 10 de agosto, en el toldo en Alajuela, nadie me ayudó a subir a la ambulancia, como si el traje no los protegiera de la covid-19. La médica me atendió como a cuatro metros de distancia, la asistente de pacientes me maltrató al abrir una vía.

Me reclamaron por haber llegado a las 10 de la noche, pero yo solicité la ambulancia a las 5 de la tarde. Me atendieron de mala manera y me enviaron para la casa. No les importó que me viera obligado a salir a pie, aunque tenía restricción sanitaria por ser paciente con coronavirus, a tomar un taxi.

Carlos Luis Briceño Zamora, Guanacaste

Trámite presencial

Cuando todo se digitaliza y acomoda a la nueva realidad, en el Teatro Nacional, donde no ha habido conciertos ni presentaciones durante año y medio, no venden los boletos en la web, obligan a los clientes a ir a San José a comprar en una boletería tradicional tiquetes de papel. Ni siquiera usan un datáfono donde uno coloque la tarjeta de crédito, sino que piden la tarjeta y la pasan ellos. ¿Quién entiende?

Ricardo Garita Murillo, San José

Falta mucho por hacer

Parece flotar en el aire una falsa creencia: que podemos vivir con cierta normalidad a pesar de la pandemia. El editorial de La Nación y el número de contagios en aumento muestran bien claro que falta mucho por hacer.

Las principales causas: variantes más letales, insuficientes vacunas y resistencia de algunos a la inoculación. La mayoría de los recientemente hospitalizados no están vacunados.

Aun inoculados siempre existe riesgo de contagio, mucho menor y con síntomas más leves, como lo experimenta el diputado Víctor Morales Mora, que tuvo contacto con una persona contagiada.

Veámoslo gráficamente: si las 2.128 personas que se reportaron como casos nuevos al 12 de agosto se unieran con los brazos abiertos (a 1,5 metros cada una), esta cadena de 3.192 m cubriría la mayor parte del contorno de La Sabana, 3.570 m (según croquis del Icoder). Ninguno de nosotros, ni nuestros familiares o amigos queremos estar en esa cadena. Las medidas establecidas deben seguir vigentes.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Ejemplo empresarial

Me llama la atención la solidaridad y responsabilidad social de Importadora Monge. Debería ser ejemplo para otras empresas. Desde hace varios años, uno nota que brindan ayuda mediante donaciones a familias pobres y pequeños emprendedores. Y más me gusta ver las caras de felicidad profunda de agradecimiento de los favorecidos.

Si todas las empresas con posibilidades se desprendieran un poquito de sus ganancias, de seguro casitas, pymes, escuelitas, comunidades indígenas, adultos mayores, etc., verían pequeñas soluciones a sus necesidades. Acciones como estas deberían emularse dentro del concepto de democracia solidaria.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca