Este sábado fui a comprar al área de comidas del Masxmenos ubicado en Sabana. Llevé mis propios recipientes para evitar el uso de platos y vasos de estereofón. Quien me atendió me dijo que solo por esa vez aceptaría mis utensilios porque, al parecer, está prohibido servir alimentos en otros que no sean los que da el negocio. Espero una explicación razonable.