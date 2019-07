Yo he señalado antes por esta vía que hay personas incitando a estudiantes, traileros y taxistas a boicotear la libre circulación y hasta a amenazar a usuarios y choferes de Uber con violencia física. Sabemos quiénes son, pero me resulta inentendible por qué la Fiscalía General no los encausa, y a tiempo, ya que sus manifestaciones y hechos van a llevar al país a graves consecuencias. Evidentemente son actos terroristas.