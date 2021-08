Cartas a la columna: Siete años esperando operación

Tengo siete años de esperar que me operen de la próstata en el hospital Calderón Guardia. Al principio, era posible una laparascopía, ahora ya no, porque está muy grande. No es cierto que las intervenciones electivas no producen efectos adversos. Tampoco me dan fecha para un ecocardiograma y se niegan a darme un documento donde esto se indique.

Por otra parte, no me dan referencia para ir a Maxilofacial, en Curridabat, porque consideran que primero deben hacerme un procedimiento. Poco antes una odontóloga me había revisado y me dijo que regresa unos días después para darme la referencia, pues no podía tomarse cinco minutos para entregármela.

Luis Diego Seas Oses, San José

Deuda política

En tiempos tan difíciles como los actuales, ¿no sería mejor usar el dinero de la deuda política para asuntos de mayor relevancia? Canal 13 y otras televisoras pueden aportar los espacios necesarios para los debates, que es, al final, lo que interesa para formar opinión y definir el voto, no la misma propaganda de siempre. La deuda siempre ha sido una piñata. Quizá vaya siendo hora de una revisión profunda.

Maribel Alfaro Fallas, San José

Antivacunas

¿En que se diferencian los terroristas del Estado Islámico de los antivacunas? Los primeros se inmolan con explosivos, para morir como mártires, y matan y hieren a cientos en un acto concreto. Los segundos tienen una proyección más amplia y cruel en el tiempo y espacio. Exponen intencionalmente a cientos, a miles al contagio del SARS-CoV-2, como si le echaran gasolina a una hoguera.

Enferman a las personas y las exponen a hospitalizaciones o muerte, o las condenan a secuelas de larga duración a causa de la covid crónica. ¿Cuál es peor?

Gustavo Vinocour Ponce, San José

Generadores privados

De acuerdo con un reciente artículo publicado por «La Nación», el ICE trata de cerrar a los generadores privados la opción de vender electricidad en Centroamérica, en contra del proyecto de ley que lo permitiría.

Considero que el unilateral acto del ICE de suspender la compra de energía a los privados lo saca de la ecuación y faculta a los segundos para vender su producción al mejor postor. Ello, con ventaja, pues, de acuerdo con lo indicado en la nota periodística, los costos de operación y producción de los particulares son muy inferiores a los del ICE.

Egidio Vargas Durán, Santo Domingo de Heredia