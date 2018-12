El 12 de diciembre fui a pagar la solicitud de la visa estadounidense al Servimás de Cuesta de Moras, aproximadamente a las 6 de la tarde. El servicio estuvo muy lento y la persona que me atendió dijo desconocer mi trámite, por lo cual debió pedir ayuda a su compañera. Eso no solo me generó desconfianza, sino que, al ingresar el número de comprobante en la página de la embajada, no aparecía ningún monto pagado. Me devolví a preguntar y la persona que me atendió se molestó , y cuando le pedí información de mi trámite me respondió que no sabía nada de eso porque solo recibía el dinero. ¿Para qué brindan un servicio si no tienen un manejo claro de la información?