He sido cliente de Cabletica por más de tres años y he pagado los servicios de televisión e Internet antes de la fecha de vencimiento. A finales de marzo, me comunicaron que iban a aumentarme la velocidad de Internet sin costo para mí. Pero en la factura de mayo me cobraron más por la Internet. No pagaré el cargo hasta tanto no lo corrijan, pues fue el ofrecimiento que me hicieron. Me “aconsejan” pagarlo así como está para no sufrir la desconexión del servicio y después me harán una nota de crédito.