Cartas a la columna: Semáforo para Ciudad Neily

Ruego a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito hacer un estudio urgentísimo para instalar un semáforo en el cruce principal de Ciudad Neily, en la Interamericana sur, para que regule el paso hacia Canoas, Golfito y los Cotos. El dispositivo evitaría los choques que suceden todas las semanas.

Venry Bermúdez Gutiérrez, Ciudad Neily

Cobro de agua

Durante la pandemia se exacerbaron las disconformidades con la facturación por el servicio de agua. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) resolver los problemas en 30 días, pero no indicó ni el mes ni el año de cumplimiento. Ni siquiera con los buenos oficios de la Defensoría de los Habitantes se ha logrado satisfacer las necesidades de la población.

El AyA anunció que este año no habrá racionamientos, lo cual contrasta con la realidad, porque en la zona sur de la capital (Hatillos, Alajuelita, Desamparados y otros) falta el agua dos o tres días a la semana por lapsos de cuatro horas en la tarde.

En general, se evidencia que el AyA no realiza una adecuada gestión y no tiene control del sistema de lectura de medidores. ¿Quién solucionará un problema que la Aresep, la Defensoría y el mismo gobierno no han podido solventar?

Javier Quirós Morera, San José

Solicitud de tarjeta denegada

Soy trabajadora independiente y este año decidí solicitar al Banco Nacional una tarjeta de crédito con el propósito de crear un récord crediticio con el fin de acceder a créditos para vivienda.

Solicité información a través de la plataforma digital del Banco y me dijeron que solo requerían un certificado de ingresos de un contador público. Tras incurrir en el gasto, me pidieron absurdos, tales como la certificación apostillada de los ingresos e incluso mis contratos y comprobantes de pago. Y continuaron insistiendo en que lo aportado no era garantía suficiente, al punto que desistí de la solicitud.

Semanas después, me llamaron para que me presentara en el Banco a firmar. Fui y al día siguiente me comunicaron que mi solicitud fue denegada porque como trabajadora independiente no podía garantizar ingresos todos los meses, pese a que también tengo ahorros en el Banco.

Fiorella Piedra León, Curridabat

Derechos de Ucrania

Con respecto a la invasión a Ucrania se han escuchado muchas narrativas, algunas mejor elaboradas que otras para justificar inclusive la agresión. Ucrania es un país democrático y soberano, y que quiera ser miembro de la Unión Europea o de cualquier otro grupo no debería ser razón para invadirlo. El presidente obtuvo el 70% de los votos en unas elecciones libres. Los ucranianos tienen derecho a la autodeterminación.

Filippo Ferlini, San José

Correo del ICE

Hace más de una semana reporté inconvenientes para sincronizar el correo del ICE. Los mensajes llegan, pero son enviados hasta días después. Antes de la instalación de fibra óptica, no tenía problema alguno.

Irene Madrigal Benavides, San José

Servicios sanitarios

Es una vergüenza que en el Parque Metropolitano la Sabana debamos caminar en busca de un baño. Lo triste es que los hay, pero están cerrados.

El Icoder debería designar personas que se encarguen del mantenimiento y el servicio.

Rosario Díaz Vargas, Escazú

Niño ejemplar

Me llamó mucho la atención la valentía mostrada por el niño Álvaro Gómez cuando le administraron la primera dosis de la vacuna contra la covid 19. Qué seriedad ante el pinchazo, qué gran ejemplo nos dio el niño. Que Dios le otorgue larga vida y muchas bendiciones junto a sus seres queridos.

Emelina Díaz Rojas, San José

Sin internet

Es increíble que desde el sábado 26 de febrero la internet con fibra óptica del ICE dejó de funcionar en mi casa. Duraron más de 45 minutos en responder y dijeron que tenían 12 horas el lunes para arreglarlo. El 1.° de marzo volví a llamar, y esta vez adujeron que debían pasar 12 horas más para ver si el técnico llegaba a revisar.

Somos cuatro personas que trabajamos y estudiamos en casa y un comprobante que me enviaron no justificará la disminución en mi rendimiento laboral. ¿Quién se responsabiliza si pierdo mi trabajo por la inoperancia de una institución?

Joseph Hernández Estrada, San José

Respuesta del BCR

En respuesta a la carta a la columna publicada el lunes 28 de febrero por Harold Hütt Herrera, informamos de que la consulta fue atendida y la gestión solicitada ya fue tramitada a través del programa Punto País.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

