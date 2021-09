Cartas a la columna: Seguro inseguro

En diciembre del 2020 compré un seguro de Sagicor mediante el Banco Promerica, que ellos llaman «protección financiera». Seleccioné la opción 4, cuyas coberturas son las más altas. Por desempleo, cubre hasta $550 durante seis meses, pero las reglas no estaban claras. En mayo, cuando quedé sin trabajo a causa de la pandemia, Sagicor me dijo que debía apegarme a un reglamento, el cual me enviaron precisamente ese mismo mes. Pero en la sucursal de Promerica de Alajuela sostenían que yo tenía derecho a $550 mensuales.

Después de mucho insistir, en agosto me informaron de que el seguro solo cubre el pago mínimo en colones de mi tarjeta. Por estar sin trabajo durante los últimos meses, el mínimo ascendió a ¢10.000, mientras que la prima mensual que pago a Sagicor es por ¢19.050. ¿Cómo es posible que jueguen con la confianza de un cliente de muchos años?

Nelson Duarte Jiménez, Alajuela

Auto tachado

El viernes 20 de agosto, a las 7 de la noche, tacharon mi vehículo en el parqueo del Palí ubicado en San Pablo de Heredia mientras efectuaba compras. Desafortunadamente, el negocio no tiene vigilancia privada ni tampoco cámaras de seguridad.

Hice todos los trámites sugeridos por la administradora del local, incluida la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, con el fin presentar el reclamo a Servicio al Ciente de la corporación. Se me brindó el número de caso 1251935, pero, a pesar de mis intentos, aún no resuelven. Agradezco de antemano una pronta respuesta.

Giselle Torres Abarca, Heredia

Oferta electoral

La impotencia mueve a nuestro país frente a la corruptela reinante, y no es de ahora, data de hace muchos años. Tenemos una clase política corrupta, con muy pocas excepciones. Candidatos para el 2022 están dentro de ella.

La lucha contra la corrupción debe basarse en el rescate de los valores, pues pareciera que han sido sustituidos por antivalores como la corrupción.

Hasta el momento, no veo candidatos que llenen mis expectativas. Ojalá aparezcan, pues, de lo contrario, me iré al saco de las abstenciones, cosa que no me agradaría, pues amo a mi país y estaría dispuesto a luchar por su recuperación.

Delio C. González Burgos, Mora

Aguas negras

Los vecinos del barrio Los Yoses hemos presentado varias denuncias ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debido a que cada día, y a consecuencia de las fuertes lluvias, rebosa el recolector de aguas negras, ubicado 50 metros al sur de la iglesia de Fátima, y estas discurren a lo largo de la calle principal e inundan las viviendas, poniendo en peligro la higiene y salud de los vecinos.

Han transcurrido varias semanas y no hemos obtenido ni respuesta. Dado que las lluvias son constantes, vehemente, solicitamos al AyA una solución inmediata.

Sonia Scaglietti Lines, Los Yoses

Convención del PAC

Resulta encomiable que dentro de este mar de corrupción y cochinillas nuestros políticos no hayan perdido todavía el sentido del humor. Después de haber alcanzado apenas el 0,5 % de la votación del electorado nacional (15.000 gatos) el candidato ganador del PAC asegura que no hubo ni habrá arreglos por puestos políticos.

Humberto Moya Morux, Alajuela

Preparación para gobernar

Estoy de acuerdo con Ricardo Garita Murillo. Creo que necesitamos excelentes presidentes y diputados. No es posible elegir mandatarios sin conocimientos de economía o legisladores sin consciencia de la realidad nacional. Como no sería posible una operación quirúrgica hecha por un abogado. Necesitamos un presidente preparado, economista, y diputados patriotas gobernando para el pueblo.

William Parada Avilés, Curridabat

Estafa del PAC

Estafa o como quieran llamarle es lo mismo, pues es una alteración malintencionada y muy abusiva para obtener dinero en forma indebida, engañando en este caso al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Eso hizo el PAC al presentar falsos gastos de organización y capacitación en campañas pasadas.

Además del delito, es indignante saber de las facilidades otorgadas a semejante estafa para pagarla en abonos anuales. Desde un principio se les debió haber exigido el total de lo defraudado, ya que así fue como se les desembolsó. No hubo embargo de cuentas ni cierre de actividades, como ocurre a otro tipo de deudores. También, es ridícula su comparación del abono efectuado con la compra de camisas, la cual atenta contra la inteligencia del costarricense honrado y trabajador.

Rafael Cob Prendas, San José

Trato preferencial

Felicito al personal de cajas y de atención al cliente por su manera tan especial, cordial y humana de atendernos a los adultos mayores en la sucursal del Banco de Costa Rica, ubicada en Plaza América. Ojalá todas las instituciones nos dieran el trato preferencial que merecemos.

Mario Romero Orozco, Hatillo