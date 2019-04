Solicito a la Municipalidad de San José aplicar el reglamento en cuanto a las aceras, en especial en el casco central capitalino. Soy de la tercera edad y a Dios gracias no estoy inválida, pero no me explico cómo hacen las personas discapacitadas para transitar entre huecos, gradas, rampas, desniveles, sobros de construcciones, raíces de árboles, etc.