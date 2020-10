También es criticable la alianza de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) con esos terroristas, lo que no solo está afectando grandemente al país, sino especialmente a quienes supuestamente están protegiendo, como lo son los agricultores, la industria que no puede recibir sus insumos ni repartir sus productos, a los enfermos que llevan a los hospitales, a la clase trabajadora que no puede llegar a su destino, el transporte de personas, etc.