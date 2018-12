Ante los recientes embrollos fiscales, en este pobre mundo que está convulsionado, con emigrantes, caravanas de tristeza y desesperación, sin techo, sin esperanza, y en nuestro país familias en la pura miseria (como lo vimos en Sueño de Navidad), gente honesta y decente cuyo único pecado es ser pobre, y que al menos necesitan un ápice de solidaridad, no comprendo cómo alguien que roba millones de dólares puede dormir en paz y con la conciencia tranquila. ¿Será que no es consciente de que algún día morirá y que en el infierno no aceptan propinas?