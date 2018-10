Hace dos años envié desde Boston, Estados Unidos, una mercadería, mediante la empresa Transportes Internacionales de Carga, a la casa de mi familia en San Nicolás de Cartago, en un plazo no mayor a dos meses. Sin embargo, nadie en la empresa da la cara. Cuando consigo hablar, las evasivas son que la mercadería está en Limón, luego en Heredia, pero no dicen en qué sitio o con quién hablar. Dicen que espere la respuesta y 26 meses después, nada. Es una irresponsabilidad y no hay un organismo estatal que me apoye.