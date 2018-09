Me preocupó ver por televisión que en las afueras del Hospital México estaba una tumbacocos con la canción Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa, cuyo estribillo “que el dolor no me sea indiferente” contrastaba con el derecho de los pacientes a que no se les afecten los servicios de salud. Si se exigen derechos respetemos los ajenos también.