En este tiempo de pandemia, no dejo de pensar en las palabras de mi padre cuando mis hijos estaban en edad escolar. Según el caso, era común que nos recomendaran enviarlos a clases especiales, tutorías fuera de la institución o escuelas de verano. Por supuesto, todo interfería los horarios familiares y los planes financieros y vacacionales. Papá, profesor universitario, que de Dios goce, me oía con mucha paciencia y sabiduría y me preguntaba: Hija, ¿por qué se queja tanto si se les está haciendo un bien?