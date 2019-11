La situación ha llegado a tal extremo que me he visto en la necesidad de alquilar un apartamento para poder huir de la bulla en las noches cuando hay eventos, pero no ha sido suficiente porque en cualquier momento suben el volumen como si hubiera una fiesta, ya sea a media mañana o a media tarde. La queja ha sido presentada a la Municipalidad de Pérez Zeledón, al Ministerio de Salud y, finalmente, a la Defensoría de los Habitantes, pero aún después de más de 5 años, sigo esperando una respuesta.