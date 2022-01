Cartas a la columna: Robots para el 911

Según parece, los costos de operación del 911 son muy elevados, porque los funcionarios aseguran no poder trabajar debido a la regla fiscal. Hay sistemas de inteligencia artificial (IA) que podrían manejar todas las llamadas sin un solo operador, que pasan las llamadas a las instituciones encargadas de responder. Sería interesante que los responsables pongan atención. ¿Cuánta gente trabaja ahí y cuánta es necesaria para atender todas las llamadas?

Leslie Anderson Beer, Moravia

No hay trato preferente

Estoy de acuerdo con lo planteado por Carlos D. González Ramírez (28/1/2022) con respecto a lo sucedido en el banco mencionado. En el BCR ubicado en el Centro Comercial del Sur los adultos mayores, pese a nuestra edad y algunas dolencias, también debemos hacer fila.

Yamira Soto Rodríguez, San José

Proceso electoral

Entramos en la recta final del proceso electoral. Es nuestro deber ejercer el derecho al sufragio. Son muchos los factores que frenan al electorado definir en esta oportunidad el nuevo gobierno. La población está sumida en la incertidumbre en virtud de la nebulosa nacional: plétora de postulantes, retórica y promesas inviables, incredulidad gubernativa, crisis económica y fiscal, deuda pública, inflación, desempleo, crisis educativa, casos de corrupción, inseguridad, criminalidad y pobreza.

Motivo al electorado a salir a votar para reducir el abstencionismo y asegurarnos de que vayan los mejores partidos y equipos de gobierno a la segunda ronda. Los exhorto a votar el domingo en un ambiente de libertad y cultura de paz para mantener la institucionalidad y democracia que tenemos el privilegio de gozar y perpetuar.

José Rugama Hernández, San José

Bilingüismo

Un proponente del bilingüismo comete errores idiomáticos tales como “autosuidarse”, “lo y las”, “archipiélago de islas” y otros asuntillos por el estilo. Hace menos de una semana escuché decir que los mejor calificados en inglés conocen de etimología.

Sin llamarnos a engaño, es mejor enseñar y aprender por el origen de las palabras nuestro querido español para no ser tontos en dos idiomas. El inglés contiene un 60% de palabras sustentadas en el griego clásico y el latín, aun cuando la pronunciación está adaptada fonéticamente a ese idioma.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Estados fallidos

Un Estado fallido es el que fracasa en la consecución de la satisfacción del bien común porque no garantiza para todos eficiencia de los servicios públicos esenciales: justicia, salud, seguridad, educación, transporte, energía eléctrica, agua potable, tratamiento de aguas residuales, combustibles.

Los más nítidos elementos para medir los parámetros de ese fracaso se hallan en la existencia de la corrupción en todas sus modalidades y la inexistencia de justicia pronta y cumplida. La justicia tardía o ausente se llama impunidad, y es la más nutritiva dieta de la corrupción.

Un país en el que la corrupción campea a sus anchas es una situación afrentosa para las mayorías dignas y honestas, pero sojuzgadas por y oprimidas por los corruptos.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Respuesta del BN

Por disposiciones legales no podemos referirnos al caso particular de Damaris Ruiz Valverde (27/1/2022). La única forma de que se materialice una estafa es que el cliente brinde información sensible durante la conversación telefónica mediante la cual se esté llevando a cabo la estafa o que ingrese a sitios web o aplicaciones falsos.

Francisco Gamboa Soto, director general de relaciones institucionales, publicidad y sostenibilidad del Banco Nacional

Acto vergonzoso

El uso de la diputada Shirley Díaz de su investidura para cometer un acto vergonzoso y nunca visto en el país contra nuestros respetados y abnegados funcionarios de salud da la oportunidad a los legisladores correctos para levantar la inmunidad a la parlamentaria.

La diputada al parecer instigó actos delictivos y se hizo presente en un hospital adonde ella misma y sus secuaces podrían necesitar ser atendidos.

Este caso nos alerta para escoger diputados que nos representen dignamente.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Cartas por WhatsApp

