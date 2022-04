Cartas a la columna: Robo de cable en Cariari

Los cables de cobre de la red telefónica e internet fueron robados en Campo 2 de Cariari hace aproximadamente cuatro meses. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no soluciona el problema para quienes residen desde el Súper El Triunfo hasta la ciudadela Las Palmas y calle Los Cerdas.

Didier Rojas Salazar y Jairo Solano Monge, Cariari

Respuesta del BCR

En respuesta a la carta a la columna de Clever Calderón Rojas, publicada el 6 de abril, informamos de que la gestión ya fue resuelta.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Estado de cuenta del BAC

Pertenezco al grupo de comercios afiliados al BAC San José, y nos envían un estado de cuenta mensual entre el 8 y el 10 de cada mes, lo cual está incluido en el costo.

El estado que utilizamos para efectos tributarios, con corte a marzo del 2022, no lo recibimos en la fecha acostumbrada. Según el Banco, debido al feriado del 11 de abril.

Me cansé de llamar al 22959292 para presentar la queja, y fui atendido por personal que fue incapaz de resolver el problema. Unos empleados ofrecieron enviar el documento durante el día, pero no lo hicieron. Otros me indicaron que ya lo habían enviado, pero no fue así.

Rodolfo Gamboa Carvajal, San José

Cobros de más del Automercado

El 5 de abril el Automercado preautorizó una suma de dinero en mi cuenta del Banco de Costa Rica por una compra en línea; luego me llamaron para informarme de que algunos productos no los tenían, así que el cobro sería por un monto menor. No obstante, algunas horas después de la transacción, la diferencia fue debitada. El mismo día en la tarde envié un correo a servicio al cliente, pero a la fecha no he recibido respuesta.

Hice otra compra en línea y volvieron a autorizar un monto mayor. Me fue entregado todo, pero recibí un mensaje del banco con la aprobación del pago a favor del Automercado por la diferencia. Ojalá reciba alguna respuesta del Automercado o por lo menos revisen qué está pasando en su sistema.

Rebeca Ramírez Hernández, San José

Aumento de deuda con Monge

Hace algunos meses adquirí la tarjeta Monge porque tengo más de cinco años de comprar en el almacén y mi récord crediticio es excelente; además, puedo hacer compras sin pagar intereses.

Los abonos se deben efectuar a través de WhatsApp, pero la plataforma nunca funciona. El 20 de marzo traté, pero el sistema estaba fuera de servicio y, por tanto, las compras fueron pasadas a crédito, lo que, consecuentemente, aumenta la deuda.

De ¢689.000, a la que le he abonado unos 300.000, pasó a estar en ¢517.000, sin tener yo la culpa.

Arleen Hernández Guzmán, Cartago

Rodolfo Méndez

Trabajé en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) durante cuarenta años en el campo de la topografía. En la década de los 60 conocí al ingeniero Rodolfo Méndez Mata, persona honorable, trabajadora, dedicada al desarrollo vial. Es una persona íntegra, con una capacidad intelectual inmejorable y, sobre todo, decente.

Rodolfo Echandi García, Montes de Oca

Guerra de Putin

Cada día me duele más por la tierra que no conozco, donde ha habido ejecuciones en Bucha, Kiev, y constantes bombardeos.

Como dice Zelenski, aun si obtienen la victoria, solo será real cuando se juzgue a los asesinos rusos, entre los que tendrá que ser juzgado y sentenciado Vladímir Putin. Me duele inmensamente la tierra que no conozco, la tierra de mis abuelos.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

Persecución contra los judíos

El pueblo de Israel ha sido perseguido siempre, como el exterminio durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando estudié Medicina fuera del país, conviví con un israelí, y no entiendo el porqué de la persecución, era empático y amable, de viva inteligencia, como todos los israelíes, como los grandes científicos, como Albert Einstein, Sigmund Freud e incluso Carlos Marx.

En nuestro país, por las venas de la clase política corre sangre sefardí, de la sobrina de Pedrarias Dávila, Isabel Arias Dávila, esposa de Juan Vázquez de Coronado, el verdadero formador de la idiosincrasia costarricense.

Viendo noticias sobre el conflicto árabe-israelí me asalta la tristeza; pienso que hay espacio para el entendimiento. Un sueño que es posible si se pone esfuerzo en ello.

Celedonio José Soto Astorga, Colima de Tibás

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.