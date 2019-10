La factura llegó por ¢365.000. En el Instituto Costarricense de Electricidad, me explicaron que cada Uber me costó, en datos, aproximadamente $160, y lo demás, por más mínimo que fue, también cuenta. En dos semanas, me cobraron $500 de teléfono. Me resulta difícil creer que no pueda defenderme de estos cargos exagerados.