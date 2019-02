Me uno al comentario de Nancy Calvo Jiménez, del 23 de febrero, pues me ha pasado en dos ocasiones: tras reclamos y dolores de cabeza para solicitar las devoluciones lo antes posible por parte del Banco Popular, me salen con un tiempo de devolución exagerado y ridículo. Juegan con mi dinero. Creí que, tras más de 20 años de ser cliente, tendría tranquilidad y ahora hasta me da temor pagar con tarjeta, no puedo continuar arriesgando mi salud y la estabilidad económica de mi familia.