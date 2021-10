Cartas a la columna: Riteve debe continuar

Ir a Riteve no es un día de fiesta para todos, en especial, cuando el vehículo adolece de algún achaque. A pesar de ello, la mayoría de los usuarios reconocen la revisión técnica como un servicio esencial. Un llamado de atención anual, pero también un premio, ya que reduce los accidentes y mejora la calidad del aire que respiramos.

El contrato con la empresa vence en julio del 2022 y no contempla la posibilidad de prórroga. Con el ánimo de abrir la competencia, tanto el MOPT como Coprocom mencionan abrir la oferta para que varias empresas participen en una licitación, y obtener ventajas, como mayor número de estaciones y horarios.

Para un representante empresarial, lo que conviene es mantener la operación en manos de una sola empresa, pues de lo contrario el Estado tendría que fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las normas de calidad en cada una de ellas, es decir, más burocracia y costos.

Los usuarios no han presentado quejas mayores y la empresa actual está anuente a continuar dando el servicio. Convendría renegociar el contrato con las modificaciones necesarias. Como decían antes los abuelos, «más vale diablo conocido, que santo por conocer».

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Revisión técnica

No estoy de acuerdo con que Riteve deje de dar el servicio, pues este ha sido excelente en la estación ubicada en Guápiles. Si la revisión técnica se adjudica a otros talleres, podría prestarse para corrupción y circularían vehículos en malas condiciones, pues el certificado sería posible conseguirlo a cambio de unos colones más, lo cual significaría un peligro en las vías públicas.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles

Subjetividad humana

Como publicó la revista «PloS Computational Biology», lograr la objetividad parece algo inalcanzable para los seres humanos. A esa conclusión llegaron especialistas que llevaron a cabo un estudio liderado por Stefano Palminteri, de la Escuela Normal Superior de París (Francia) y el University College de Londres (Reino Unido).

La investigación puso de manifiesto que los prejuicios tienen más peso del que se imaginaba y son capaces de enturbiar el raciocinio y no tener en consideración, como se debe, hechos reales.

Esto significa que vemos y damos opinión según nuestro punto de vista. Se incluyen las noticias o notas periodísticas que consciente o inconscientemente favorecen ideas, negocios, situaciones o personas, lo que demuestra que toda información o comentario es subjetivo y conlleva un interés, con intención o sin ella.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Escritor perseguido

Con estupor me enteré por «La Nación» de que la diputada María Inés Solís, presidenta de la Comisión de Honores, mandó a comprar un ejemplar de «La fugitiva», novela de Sergio Ramírez, para verificar que el autor expone de forma negativa la figura de nuestra benemérita Yolanda Oreamuno.

Es decir, Solís estaría juzgando la obra literaria de Sergio Ramírez. ¡Qué horror!, como si la ciudadanía honoraria solicitada por los expresidentes para Ramírez fuera un premio literario, cuando lo que se pretende es honrar la vida de lucha inclaudicable por las libertades democráticas que ha caracterizado a Sergio Ramírez, amigo de Costa Rica y luciérnaga en una Nicaragua oscurecida por la dictadura Ortega-Murillo, que ahora lo persigue, como antes lo hizo Somoza.

Es decir, según la diputada, si los valores, contenidos y en general la obra literaria de Sergio Ramírez no fuera de su agrado, ella no aprobaría el otorgamiento de la ciudadanía costarricense a Ramírez, como si estuviéramos en la Alemania nazi, la antigua Unión Soviética, en China o Cuba, donde se perseguía y persigue a los artistas y escritores por sus obras, porque esos regímenes totalitarios no pueden permitir jamás la libertad de expresión ni de creación.

Habib Succar Guzmán, Escazú

Aporte al Estado

Desde que existe el voto popular para escoger a los diputados, independizarse no está estipulado. Quienes lo hacen quieren evitar ser responsables ante el pueblo que los escogió a través de un partido político.

Ya que los diputados están tan interesados en bajar los salarios del sector público, por qué no promulgan una ley para que los legisladores que quieren ser independientes aporten a la Hacienda pública el 30 o el 40 % del salario que el pueblo les da. Así, solo tendríamos diputados responsables.

Carlos Zúñiga Hidalgo, San José

Abuso de Recope

Qué vergüenza me da saber que Recope ha pasado ¢38.000 millones de nosotros los consumidores a un fondo privado de sus empleados.

El proyecto del diputado Erwen Masís no solo debe eliminar ese descaro, sino también proponer una manera de recuperar el dinero. Es hora de acabar con el monopolio, abran el mercado, y si Recope puede competir, en buena hora; si no, que deje de explotar a los consumidores.

Henry Martínez Gallo, Liberia