Cartas a la columna: Rezago educativo

Es increíble, mi hija entró a sétimo año el jueves 17 de febrero, pero resulta que, regresa a lecciones hasta el viernes 25 de febrero. ¿No es cierto que los jóvenes tienen un rezago en la educación?

Siendo así, la lógica hubiese dictado que ese primer día de clases se pusieran a trabajar profesores, estudiantes y demás involucrados en el proceso educativo. Pero no fue así, algo debe cambiar.

Gonzalo Zúñiga Calvo

San Rafael Arriba de Desamparados

Proyecto Río Piedras

El proyecto de riego de Río Piedras tiene unos 25 años de estar proyectado y, a pesar de ser algo muy importante para Guanacaste no avanza y lo más preocupante es que no recuerdo a un solo diputado de nuestra provincia que haya luchado para su avance y culminación. Voy a soñar que los presentantes de la nueva Asamblea Legislativa lo van a sacar adelante.

Henry Martínez Gallo

Liberia

Sin acera

¿Me pregunto qué pensarán el Concejo Municipal de San José, la Defensoría de los Habitantes y el CFIA sobre la desaparición de una acera en donde se construyó el edificio residencial Elysian Nunciatura? Donde existía el espacio público, ahora se encuentra una rampa de vehículos al lobby principal de dicho inmueble, ubicado frente al costado norte del Parque Perú.

Realicé algunas indagaciones en la Municipalidad de San José y funcionarios me indicaron que dicha obra se realizó con los permisos respectivos.

Aprovechando que la lupa se encuentra sobre dicha municipalidad por los hechos develados en el último año, sería bueno examinar minuciosamente los procesos de autorización de algunas obras que podrían estar al margen de la ley y en claro perjuicio de la ciudadanía.

Rodolfo J. Montes de Oca Lugo

San Rafael de Escazú

Respuesta al presidente

En una publicación de La Nación, el presidente Carlos Alvarado aseguró que el precio de la gasolina no bajará ni, aunque se venda Recope. Claro, si solo se vende eso no es sinónimo de rebaja en el precio de los combustibles. Me parece una falta de respeto a la inteligencia de los costarricenses. No es necesario vender Recope para que el precio de los combustibles baje. Lo que se necesita es abrir la competencia para que entren otros competidores en ese mercado, con lo cual obligará a las empresas a ser eficientes y así bajar los precios.

No obstante, también se requiere que se le quiten impuestos a esos productos para que el precio baje más. Basta con irnos a Panamá donde el precio de los combustibles es casi tres veces más barato que en Costa Rica.

Lo que se necesita en Costa Rica es bajar la burocracia y se hace de manera sencilla, simplemente dando la obras en concesión a empresas privadas y que los usuarios paguen por utilizarlas, en especial, las carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y ferrocarriles.

La corrupción debe eliminarse y eso se hace de forma fácil, cárcel al corrupto y al corruptor, con penas que superen los diez años y sin descuento de la sanción. Lo que sucede es que quienes están en los cargos público y los mismos diputados temen entrarle a ese tema por sus propios intereses, lo cual es lamentable, pues los cargos públicos son para servir y no para servirse a costa de las clases más necesitadas.

Daniel Gamboa Pereira

Turrialba, Cartago

Cartas por WhatsApp

