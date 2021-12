Cartas a la columna: Retraso en entrega de marchamos

Tuve la ocurrencia de solicitar al BAC dos marchamos para recibirlos a domicilio, pero ocho días después no saben el motivo por el cual no me los han enviado. Me indicaron que debo esperar cuatro días.

Lo más frustrante es que la vía para dar seguimiento al trámite es WhatsApp, por lo que cada vez que me comunico con ellos me piden los mismos datos y dan la misma respuesta: “Mañana se le estarán entregando”. Hice gestiones para que me den una respuesta —ojalá concreta— en dos días.

Tatiana Brenes Aguirre, Desamparados

Injusto e ilógico

Convencí a mi esposa e hijas de comprar unos pedacitos del Gordo. Ellas no juegan. Compramos varias fracciones del número 15.

El domingo nos alegramos cuando vimos que salió de tercero y nos felicitamos: ¡Algo pegamos!, exclamamos. Luego nos enteramos de que no obtuvimos absolutamente nada; pagan más por la terminación. Solo devuelven la inversión. Es totalmente absurdo, injusto, frustrante e ilógico.

¿Cuál es el premio? Este es el empujón que necesitaba para nunca más adquirir un pedazo de lotería.

Gaetano Pandolfo Rímolo, San Antonio

Crisis educativa

Nuria Marín, en su columna Sana crítica del domingo, suplica a la Contraloría General de la República que use el sentido común. El Ministerio de Educación Pública (MEP) no sabe, ni puede, ni quiere asumir el reto de la Red Educativa del Bicentenario.

La Contraloría debe entender que en el MEP impera un caos burocrático de ineficiencia comprobada; ahí, languidecen para no hacer y dejar pasar. El impacto en los estudiantes de escuelas públicas, particularmente en zonas marginales, será un clavo más en sus tumbas, que los sepultará en la pobreza.

Contraloría, olvide la ley, pues miles de veces la pasan inicuamente por alto, y vayan a Alto Telire, Llanuras del Gaspar, Curubandé o Sardinal Sur y verán la realidad de los jóvenes. El apagón tecnológico les dice “váyanse a dormir, pues para ustedes no alcanzó”. Expertos de la Contraloría, entiendan que dejaron el futuro de miles de jóvenes en las peores manos del deficiente Estado.

Douglas Romero Alvarado, Vázquez de Coronado

Pasado y presente

Al artículo de Giovanni Graziano, publicado el lunes 20 de diciembre, agregaré que quien sabe de urbanismo respeta el pasado y lo integra al presente para servir a la ciudadanía. Todo lo que nos rodea, malo o bueno, fue planeado, generalmente por etapas, por gustos, por intereses, por caprichos. Pero todo tiene su lugar, adquirido por historia, en una ciudad, hasta en los libros más antiguos se enseña.

La ciudad es un grito de presencia humana, que debe adaptarse a los tiempos, así dicen los urbanistas más renombrados. Dejar apagar una ciudad grande o pequeña es apagar la historia, es símbolo de ignorancia y hasta de vulgaridad.

Cuánto arte, cultura y vivencias daría la creatividad si los que gobiernan tuvieran conocimientos y ganas para hacer revivir el encuentro citadino con nosotros mismos.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Zona de adictos

Advierto a las autoridades de seguridad, Obras Públicas, de la Municipalidad de Tibás y a los del Ministerio de Ambiente que se está formando un precario debajo del nuevo puente de la Circunvalación norte, entre la Uruca y Tibás, en la ruta de los autobuses.

Lamentablemente, algunos drogadictos han tomado la infraestructura que ha quedado tan bien hecha como techo, con el consecuente peligro de inseguridad para quienes pasamos por el sitio.

Los adictos arrojan desechos al río y lo contaminan, queman basura y cables; aprovechan la crecida maleza y destruyen la buena imagen que da el nuevo proyecto. Espero que actúen cuando apenas comienza el problema e impidan que vuelvan a instalarse en el futuro vigilando y manteniendo limpia la zona contra este tipo de daños ecológicos y de seguridad.

Randall García Chacón, San José

Actitud incorrecta

Los diputados están en contra del bienestar de los costarricenses. Lo único que han hecho es legislar para ellos en cuanto a salario y dietas. Quiero saber por qué reciben ¢250.000 más por dieta, gastos de representación y ¢350.000 más en gasolina, lo que alcanza para ir y regresar a Chile, como dijo un taxista. Mientras sean los diputados los que gobiernen, nada cambiará. Se ha pedido la eliminación de los 500 litros de combustible, pero no acceden porque afirman que los afecta, lo mismo si se trata de dietas y otros gastos.

Tampoco aceptan rebajar a la mitad la cantidad de legisladores ni prohibir la doble postulación ni limitar la vergonzosa reelección de alcaldes. Ahora se apuran para aprobar aquello por lo que el presidente y Hacienda han luchado durante cuatro largos años. Antes, usaron los proyectos presentados para desprestigiar a ambos, pero el próximo gobierno tendrá menos problemas.

Marjorie González Gómez, Curridabat