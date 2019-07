Tengo un vehículo que debe tres infracciones cometidas por el antiguo dueño en el 2011, 2013 y 2015. He llamado al Cosevi, pero es casi imposible que contesten. Deseo solicitar el archivo o pagar las multas, pero la respuesta es que no se puede hasta que se resuelvan las impugnaciones. No es posible que me vea impedido de vender el vehículo después de tantos años de haber presentado las acciones.