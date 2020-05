En primer lugar, se ha puesto sobre la palestra la importación de arroz en razón de la escasez que podría producirse a corto plazo. Me parece acertada la respuesta del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para autorizar la compra, pero lo que no concibo es que el manejo de los aranceles no afecte el precio al consumidor.