Cartas a la columna: Reputación y solidarismo

Desde hace tiempo vengo planteando que a la par de una empresa exitosa hay una asociación solidarista de altos quilates. Recientemente, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) reconoció a las compañías con mejor reputación, en el siguiente orden, y el común denominador es el solidarismo: Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, Florida Ice and Farm (Fifco) e Intel.

Según Merco, la reputación es uno de los activos empresariales más importantes. Son empresas económicamente rentables; tienen buenos productos y una marca potente. Por su parte, las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales compuestas por miles de afiliados, poseen un potente capital social y desarrollan actividades benéficas de gran calado en provecho de la justicia, la paz social y la armonía entre patronos y trabajadores. Todo, en provecho de nuestro Estado social de derecho.

Juan Rafael Espinoza Esquivel, Heredia

Guía vocacional

No existe orientación vocacional para los egresados de educación media. Debe ser función de los colegios orientar a los jóvenes desde que están en los últimos niveles, de acuerdo con sus capacidades y talentos, para que puedan elegir una profesión. Los pobres muchachos se ven obligados a escoger carreras saturadas y sin demanda laboral. Eligen más por necesidad que por aptitud.

El MEP carece de estudios técnicos que guíen a los estudiantes sobre las necesidades del mercado laboral, principalmente de las carreras públicas. A menudo, familiares le consultan a uno cuál carrera estudiar. Las universidades estatales deben contar con una base de datos amigable que los estudiantes que están por graduarse puedan consultar.

Se les debe informar sobre los programas de becas que ofrecen las universidades y demás institutos de educación superior.

Qué fácil resulta decir que las carreras STEM tienen mayor demanda laboral. Sé que no todos los alumnos poseen las aptitudes necesarias para esas profesiones. Mucho se ha hablado de las inteligencias múltiples como para que desestimemos esta realidad. Valdría la pena deliberar sobre la población que se queda fuera a causa de esta debilidad del sistema de educación.

José Rugama Hernández, San José

Menos velocidad

Adquirí el paquete triple play de Cabletica —cable, telefonía e internet de 100 megas— en octubre. Recientemente, la velocidad disminuyó sin que nadie sepa el porqué. Un técnico vino a mi casa y dijo que debía usar cable de red o una llave inalámbrica. Luego de múltiples llamadas, la explicación fue que el problema estaba en el poste, que un ruido “se roba” los megas de mi internet.

Puede que sea creíble, pero nadie ha venido a revisar y reparar el daño que me ha dejado con menos de la velocidad adquirida. No es el módem, pues la telefonía funciona perfectamente y el cable, también.

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

Respuesta del BAC

Nos comunicamos telefónicamente con Carlos González Fernández (Cartas, 10/12/2021) y procedimos a investigar el caso expuesto en su nota.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia del Cliente

Sistema tedioso

Trato de comunicarme con el departamento de Servicio al Cliente del BAC San José por teléfono y es todo un calvario. El menú es tedioso, lo cual causa malestar, porque cuando se llega a donde se quiere le dicen a uno que debe esperar para ser atendido. Sería mejor volver al sistema de antes, con solo dos opciones: marcar 1 para trámites de Credomatic o 2 para trámites bancarios, simple y sencillo.

Marco Tulio Vindas Chaves, Heredia

Sin respuesta

El 23 de noviembre me asignaron el número de gestión 10935 en Hacienda, y duerme el sueño de los justos. El valor fiscal de mi vehículo bajó de ¢9.520.000 a ¢8.730.000, y no estoy dispuesto a pagar de más por el marchamo.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Alza injustificada

En octubre decidí retirar el servicio de Telecable. Como era de esperar, me ofrecieron el cielo y las estrellas para que continuara siendo su cliente. Finalmente, accedí y ambas partes acordamos un monto fijo durante los primeros cuatro meses del nuevo contrato.

El primer mes no respetaron el monto, por lo que llamé y se me informó de que hubo un supuesto error en el sistema, habitual en ellos. El mes siguiente, nuevamente, facturaron más de lo acordado, pero, como eran comunes los errores en el sistema, llamé y solicité la corrección.

La representante que me atendió, de una forma que repruebo, me indicó que no había error, pues todos los años hacen aumentos y que, a pesar de haber llegado a un acuerdo, igual me correspondía el supuesto incremento.

Ericka Garita Rodríguez, Desamparados