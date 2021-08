Cartas a la columna: Repensar las cargas sociales

Si el Banco Popular es como cualquier otro y sus tasas de interés son similares, ¿por qué los patronos deben mantener la institución? Igualmente, el INS, tras la apertura de seguros, compite abiertamente, y no suena justo que las empresas aporten un 1 % para pagar su planilla u otro fin.

En cuanto a la cotización destinada a sostener a Asignaciones Familiares (un 5 %), IMAS (un 0,50 %), INA (un 1,50 %), Fondo de Capitalización Laboral (un 1,50 %) y Fondo de Pensión Complementaria (un 2 %), las solución es tratarla como un impuesto directo o indirecto, pero no con cargo a las empresas que luchan día tras día en pro del crecimiento del país. Debe revisarse la conveniencia de que esas instituciones reciban altos porcentajes y compararlo con los beneficios que brindan al país.

Ante esta situación, que no se produce a raíz de la covid-19, el empresario se ve en la obligación de no contratar personal y, consecuentemente, el desempleo crece en forma desproporcionada. Mientras los legisladores no tomen medidas terminantes, el problema continuará indefinidamente.

Abilio Gerardo Hidalgo Alfaro, Santo Domingo de Heredia

Dejar de comprar

Como productor y comercializador de resistencias eléctricas para calentar, opino que es muy necesario no aprobar la ley de explotación de hidrocarburos, pero en conjunto con la ley debe pensarse en dejar de consumirlos, porque si no los exploramos ni los explotamos, tampoco debemos comprarlos, pues no habremos avanzado nada, seguiremos como el cangrejo, no producimos por ley con el objetivo de proteger el medioambiente, pero sí los compramos y consumimos.

Mi negocio tuvo que cerrar en el 2020 por la pandemia. Empecé en 1973 y lo mantuve con la idea de que el mercado costarricense cambiaría de calentar con hidrocarburos a electricidad, pero no lo logré, me enfoqué en repuestos para la industria costarricense y centroamericana y tampoco tuve éxito.

En este comentario, que no es una queja, digo que para crear leyes hay que tener sustento positivo para no caer en un círculo cerrado: no produzco, pero sí compro.

Mario Suazo Canales, San José

Concepto relativo

Se define «lujo» como un concepto tan subjetivo que cabe todo, según la línea donde usted esté parado. Para las personas en pobreza extrema, cualquier cosa podría considerarse lujo, y así va subiendo el concepto. Una casa en un condominio sencillo, de tres habitaciones, donde en dos de los cuartos cabe únicamente una cama individual, cuesta unos $173.000. ¿De dónde sacan el gobierno y los diputados la definición de los márgenes del lujo? ¿Qué dice el Colegio de Ingenieros y Arquitectos al respecto?

Inundemos de cartas al diputado que elegimos y, si no sabemos quién es, pues a la Asamblea Legislativa, pero alcemos la voz. Ahorita se les ocurre gravar el aire que respiramos según peso y talla.

Marjorie Camacho Calvo, San José

Hidrógeno verde

En estos días, leyendo un reportaje en «La Nación», me sorprendió la enorme cantidad de toneladas de hidrógeno que se consumen en el mundo, especialmente en Europa. Lamentablemente, según el artículo, cerca de un 97 % es producido con electricidad generada por plantas de hidrocarburos, hidrógeno al que se le llama «marrón».

Según el mismo reportaje, para producir hidrógeno, solamente se necesita agua y electricidad. Entonces, si en Costa Rica hay 14 plantas eléctricas fuera de servicio porque el ICE dejó de comprarles, por qué no pensar en la posibilidad de acondicionarlas para producir hidrógeno verde. El doctor Franklin Chang Díaz cuenta con la tecnología y experiencia para la producción de hidrógeno. Nos convertiríamos en exportadores de hidrógeno verde. Pensando en grande, si esto resultara, hasta sería posible continuar el proyecto el Diquís para ser uno de los más grandes países exportadores de hidrógeno verde.

George Schaubeck Ruiz, Escazú

Abandono escolar

Mucho se habla de deserción escolar, pero muy poco o nada se hace para frenar esta calamidad. Disertamos constantemente sobre las consecuencias que esta nefasta situación produce en la sociedad y las familias, pero no se califica de emergencia nacional, ni se toman las medidas para intervenir esta escalofriante realidad.

La pandemia agravó esta problemática, que hace que los jóvenes abandonen más rápido las aulas. El MEP no asume la responsabilidad jurisdiccional y pedagógica que le corresponde, como ente rector.

Las causas de la dimisión son muchas: sociales, económicas, educativas, personales, culturales, pero todo empieza en el hogar, debido al descuido y el desinterés de los padres de familia y encargados de no velar por el bienestar futuro de sus hijos.

Es imprescindible una base de datos actualizada de los desertores del sistema de educación, ojalá del último decenio, a fin de que el MEP dé seguimiento y tome medidas urgentes del estado y movilidad social de esta población.

José Rugama Hernández, San José