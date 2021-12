Cartas a la columna: Renovar contrato a Riteve

Al igual que la mayoría de los que hemos tenido que llevar nuestros vehículos a Riteve, pienso que lo mejor es renovarle el contrato.

Ha dado un excelente servicio y el precio es acorde con las circunstancias del país. En ningún taller efectuarían una revisión tan detallada. Detectaron en mi auto, por ejemplo, fallas significativas que los mecánicos no me habían señalado. La atención es puntual, accesible en diferentes lugares, posee instalaciones limpias, el trato es respetuoso y, lo más importante, no ha habido escándalos de corrupción.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Práctica de cuidado

La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional podría estar incurriendo en una transgresión de la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales cuando publica en los medios la lista de los que obtuvieron un crédito de su organización. Si bien es cierto que se trata de un premio por haber formalizado el crédito, la ley no hace excepciones.

Juan Carlos Díaz Solís, Desamparados

Vivienda social

El sistema de construcción de casas de bien social es muy caro y beneficia a un muy reducido número de ciudadanos que viven en condiciones de pobreza. Sería posible aumentar el número de casas a millones si en lugar de construir con blocks se hicieran viviendas de madera y en serie.

Existen químicos conservantes de madera para que duren más que las de techos inclinados, que se construían en los treinta y cuarenta y que todavía están en pie. Sería una operación como la que se lleva a cabo con millones de tarimas para exportar banano, piña y otros productos.

Se procesa la melina y se manda en fardos de tablas cortadas, con las dimensiones que piden donde se hacen las tarimas, a gran velocidad. Lo mismo con las casas, solo que los camiones llegarían directamente a los sitios donde las casas van a ser construidas. Maestros de obra y estudiantes en sus últimos años de Ingeniería podrían ayudar a levantarlas.

Los operarios y dueños podrían recibir un salario para contribuir a la reactivación de la economía. El gobierno que acoja este cambio radical sería el primero en dar una solución a la problemática de la vivienda social.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Banco no entiende

Hace poco hice un cambio de préstamo y acepté las condiciones del contrato con Scotiabank. La tabla de pagos, sin embargo, está mal elaborada, ya que la distribución de intereses y principal mes a mes es tan variable que es un desastre, pero se supone que pago una cuota y una tasa fijas.

He hecho tres gestiones para que lo revisen, pero contestan que la cuota está bien. Nunca he tenido dudas acerca de la cuota, pido que revisen la tabla.

Luz Herrera García, Cartago

Espera solución

Las sucursales del Scotiabank no toman decisiones, todo se hace a través del centro de llamadas que está en Colombia. Cuando he llamado, mientras aplican el filtro, me dejan esperando un buen rato, y como no resuelven, luego lo mandan a uno donde un ejecutivo de cuenta local, que no da importancia a la resolución del problema. Sigo esperando y me cansé del vaivén.

Betty Torres Orellana, Goicoechea

Mal servicio de Telecable

Hemos sufrido dos cortes del servicio en un lapso de 12 horas, por lo que desde hace un mes solicité un ajuste en mi factura. Como no se reflejó en la más reciente, llamé a servicio al cliente, y simplemente me transfirieron la responsabilidad de recordar una fecha exacta para que llame por tercera vez para realizar el mismo trámite. Es una burla que no quieran hacer su trabajo y que además me nieguen la posibilidad de hablar con un supervisor.

María Lourdes Mora Vega, San José

Acto opacado

El 9 de diciembre asistí a un acto solemne en la Municipalidad de San Ramón con motivo del aniversario del hospital sin paredes, fundado por mi padre, el Dr. Ortiz Guier. Fue una acertada iniciativa de una regidora. Sin embargo, hubo varios problemas en la organización, ya que apagaron las luces de la rampa de salida antes de terminar la actividad.

Adultos mayores y académicos bajamos a oscuras, y también obviaron enviar el link a dos personas que iban a participar en forma virtual.

Ana Virginia Ortiz Ortiz, San Ramón