Pagué el saldo de mi tarjeta de Scotiabank. Luego de efectuar el trámite, recibí un correo en el cual se me informó que debo presentar documentos de la procedencia del dinero, aunque di un cheque de gerencia de otro banco. Al ignorar la advertencia, me bloquearon las tarjetas. No me dejan saldar otra cuenta pendiente. Ya me comuniqué con la Sugef, espero su ayuda para resolver esta situación.