Cartas a la columna: Refrigeradora nueva dañada

Con gran esfuerzo, ya que a veces tengo trabajo y otras veces no, compré una refrigeradora en Gollo, el 21 de junio de este año. En dos ocasiones he hecho abonos extraordinarios de ¢100.000 cada uno. Dos meses y medio después de comprada, comenzó a fallar, pues le entra aire caliente porque la puerta no cierra adecuadamente. Los alimentos se descomponen y en estos tiempos, principalmente, es un problema que me afecta enormemente.

Solicité el cambio, al que tengo derecho, y la respuesta es que no se puede. Me ofrecen, como la gran solución, ponerle silicona, lo que lógicamente no acepto, pues estoy pagando puntualmente un electrodoméstico nuevo. Pido que asuman su responsabilidad.

Óscar Andrés Morera Rodríguez, San Pablo de Heredia

Contra la maricultura

Las granjas marítimas, es decir, la maricultura, no es respuesta para los pescadores; ser peones temporales de una «fábrica» de camarones no debe ser su destino. Como esa actividad precisa inversiones millonarias de alto riesgo, por las plagas, contaminantes, predadores y mercados, los paupérrimos pescadores no podrían vivir de ella. Aparte de que el impacto ambiental del cultivo de especies marinas es muy significativo.

Se puede tener una pesquería certificada de camarón si se permite mantener los exitosos estudios iniciados. Gobernantes con el coraje suficiente pueden propiciarlo.

Freddy Pacheco León, Heredia

Pista para sanos

El Comité Cantonal de Deportes de San José habilitó hace meses la pista del polideportivo de San Francisco de Dos Ríos, pero dejó la entrada más complicada, donde deben sortearse máquinas de ejercicios, piso irregular y unas 25 gradas, lo cual es un obstáculo para las personas en sillas de ruedas, que utilizan andadera o bastón o tienen padecimientos varios. En otras palabras, solamente los sanos pueden entrenarse en la pista de atletismo.

Se les olvidó que la gente con alguna discapacidad también necesita la pista como medio para la rehabilitación. Lo extraño es que existen dos entradas con rampa, pero están cerradas. Ojalá el sentido común los haga reflexionar.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Choferes irrespetuosos

Algunos choferes de la empresa de transporte que da el servicio hacia Vargas Araya no respetan los reductores de velocidad colocados enfrente del Taller Segura y un jardín de niños. El golpe que uno recibe cuando va de pasajero deja secuelas. Sean conscientes y respeten los dispositivos, que fueron puestos porque hay centros educativos cerca.

Diana E. Aguilar Ramírez, Monterrey de Montes de Oca

Deterioro vial

Es muy deplorable el estado de la red vial nacional. Las calles son un desastre y peligrosas. Los huecos y baches predominan en el paisaje. Vivimos en la era del bacheo y el recarpeteo.

El destrozo es un calvario para los conductores, con las consecuencias que esto produce para el estado óptimo de los vehículos y la seguridad, lo cual se refleja en la accidentabilidad.

El caso Cochinilla vino a empeorar la situación al suspenderse los contratos de mantenimiento a las empresas cuestionadas, y ahora se desconoce qué sobrevendrá.

Existe un criterio peyorativo en una parte de la población sobre los trabajos de supervisión, inspección y administración de las obras de conservación vial. La calidad de los trabajos es pésima, pues se deja a voluntad y criterio subjetivo de esas empresas, sin la debida regulación. Queda a la discreción indolente y burocrática del Conavi y las municipalidades.

El aumento del tráfico vehicular requiere reconstruir carreteras de manera periódica, con el objeto de hacerlas más seguras y transitables. Es necesario un plan de las entidades responsables que garanticen la conservación y el mantenimiento.

José Rugama Hernández, San José

Velocidad insuficiente

Durante los primeros tres meses de la pandemia, Kölbi aumentó sin costo las velocidad de Internet con fibra óptica para que fueran simétricas; quiere decir 50-50 y 100-100, etc. Durante ese tiempo, disfruté al máximo la velocidad de subida, pero eliminaron la promoción. Llamé para contratar el plan y no lo ofrecen para el hogar, solo a las empresas, y las mensualidades superan los $800, que son impagables para una familia.

Deben ofrecernos más velocidades de subida en sus paquetes, pues no todos somos consumidores, muchos producimos material que debemos subir a Internet.

Marco Monge Vílchez, San José